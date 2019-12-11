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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-30 liradan satıldı.

11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 23,00

 30,00
Salam

 HTS

 37,95

 37,95
Buğday

 HMS

 1,50

 1,70
Arpa

 HMS

 1,30

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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