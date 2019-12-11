Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-30 liradan satıldı.
11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 23-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 23,00
| 30,00
| Salam
| HTS
| 37,95
| 37,95
| Buğday
| HMS
| 1,50
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA