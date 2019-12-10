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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.

10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 25,24

 32,00
Salam

 HTS

 15,57

 15,57
Buğday

 HMS

 1,20

 1,90
Arpa

 HMS

 0,95

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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