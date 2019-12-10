Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.
10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,24-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 25,24
| 32,00
| Salam
| HTS
| 15,57
| 15,57
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA