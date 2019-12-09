Haberler » Ekonomi » Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.

09.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 34,70

 35,00
Sarı haşhaş

 HTS

 15,50

 15,50
Buğday

 HTS

 1,40

 1,40
Arpa

 HMS

 1,00

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler