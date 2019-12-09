Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.
09.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34,70-35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,70
| 35,00
| Sarı haşhaş
| HTS
| 15,50
| 15,50
| Buğday
| HTS
| 1,40
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA