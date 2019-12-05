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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.

05.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 28,00

 33,00
Kemiksiz et

 HTS

 36,00

 86,00
Buğday

 HMS

 1,20

 2,00
Arpa

 HMS

 1,10

 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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