Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.
05.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 28-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 33,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 36,00
| 86,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 2,00
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA