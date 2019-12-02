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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.

02.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Dana eti

 HTS

 31,00

 32,00
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 75,00
Buğday

 HMS

 1,25

 1,65
Arpa

 HMS

 1,00

 1,32
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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