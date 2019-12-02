Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
02.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
| 31,00
| 32,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 75,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA