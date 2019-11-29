Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.
29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Sığır eti
| HTS
| 21,00
| 24,50
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,00
| 58,00
| Buğday
| HMS
| 1,19
| 1,75
| Arpa
| HMS
| 1,16
| 1,60
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA