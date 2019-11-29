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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.

29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı 21-24,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Sığır eti

 HTS

 21,00

 24,50
Kemiksiz et

 HTS

 39,00

 58,00
Buğday

 HMS

 1,19

 1,75
Arpa

 HMS

 1,16

 1,60
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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