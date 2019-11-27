Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.
27.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:38
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 26,50
| 33,50
| Buğday
| HMS
| 1,05
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 0,98
| 0,98
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA