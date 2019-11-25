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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-60 liradan satıldı.

25.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 40,00

 60,00
Karkas et

 HTS

 27,00

 32,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,45
Mısır

 HTS

 1,06

 1,07
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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