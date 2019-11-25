Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-60 liradan satıldı.
25.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 40,00
| 60,00
| Karkas et
| HTS
| 27,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,45
| Mısır
| HTS
| 1,06
| 1,07
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA