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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.

14.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 11-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 11,00

 32,00
Beyaz haşhaş

 HTS

 18,60

 18,60
Buğday

 HMS

 1,32

 1,55
Arpa

 HMS

 1,20

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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