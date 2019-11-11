Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,75 liradan satıldı.
11.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:12
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 31,75
| 31,75
| Kırıntı et
| HTS
| 18,00
| 28,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,20
| Mısır
| HMS
| 1,11
| 1,11
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA