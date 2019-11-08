Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 24,25 liradan satıldı.
08.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 24,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 24,25
| 24,25
| Kırıntı et
| HTS
| 14,00
| 16,00
| Buğday
| HMS
| 1,86
| 1,99
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,46
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA