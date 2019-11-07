Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.
07.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 32,00
| 33,00
| Sığır eti
| HTS
| 20,37
| 21,09
| Buğday
| HMS
| 1,00
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA