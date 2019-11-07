Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.

07.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 32-33 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 32,00

 33,00
Sığır eti

 HTS

 20,37

 21,09
Buğday

 HMS

 1,00

 1,70
Arpa

 HMS

 1,00

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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