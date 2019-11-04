Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30, en yüksek 33 liradan satıldı.
04.11.2019 13:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30, en yüksek 33 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 30,00
| 33,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 36,50
| 79,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,61
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA