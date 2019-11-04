Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30, en yüksek 33 liradan satıldı.

04.11.2019 13:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30, en yüksek 33 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 30,00

 33,00
Kemiksiz et

 HTS

 36,50

 79,00
Buğday

 HMS

 1,25

 1,61
Arpa

 HMS

 1,10

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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