Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 36,00 lira, en yüksek 80,00 liradan satıldı.

01.11.2019 15:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 36,00 lira, en yüksek 80,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 36,00

 80,00
Sığır eti

 HTS

 19,00

 24,50
Buğday

 HMS

 1,35

 1,40
Arpa

 HMS

 1,15

 1,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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