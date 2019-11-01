Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 36,00 lira, en yüksek 80,00 liradan satıldı.
01.11.2019 15:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 36,00 lira, en yüksek 80,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 36,00
| 80,00
| Sığır eti
| HTS
| 19,00
| 24,50
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,15
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA