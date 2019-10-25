Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 28,00 lira, en yüksek 33,00 liradan satıldı.

25.10.2019 10:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 28,00 lira, en yüksek 33,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 28,00

 33,00
Kırıntı et

 HTS

 19,00

 20,00
Buğday

 HMS

 1,37

 1,40
Arpa

 HMS

 1,20

 1,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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