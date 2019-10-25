Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 28,00 lira, en yüksek 33,00 liradan satıldı.
25.10.2019 10:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 28,00 lira, en yüksek 33,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 33,00
| Kırıntı et
| HTS
| 19,00
| 20,00
| Buğday
| HMS
| 1,37
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA