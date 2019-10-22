Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.

22.10.2019 15:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 25,50

 36,00
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 94,90
Arpa

 HMS

 1,10

 1,10
Soya

 HTS

 2,50

 2,52
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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