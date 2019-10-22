Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.
22.10.2019 15:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 36,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 36,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 94,90
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,10
| Soya
| HTS
| 2,50
| 2,52
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA