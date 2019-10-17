Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.
17.10.2019 15:45
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,00
| 35,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,00
| 82,00
| Sığır eti
| HTS
| 20,00
| 24,90
| Kırıntı et
| HTS
| 15,20
| 25,00
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA