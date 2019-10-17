Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.

17.10.2019 15:45
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 -35 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 25,00

 35,00
Kemiksiz et

 HTS

 34,00

 82,00
Sığır eti

 HTS

 20,00

 24,90
Kırıntı et

 HTS

 15,20

 25,00
Buğday

 HMS

 1,40

 1,50
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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