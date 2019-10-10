Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
10.10.2019 15:18
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 30,00
| 30,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,15
| Patates
| HMS
| 0,75
| 2,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA