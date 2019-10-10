Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.

10.10.2019 15:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 30,00

 30,00
Buğday

 HMS

 1,25

 1,40
Arpa

 HMS

 1,15

 1,15
Patates

 HMS

 0,75

 2,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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