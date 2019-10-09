Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.

09.10.2019 10:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 45,73

 45,73
Karkas et

 HTS

 19,58

 25,00
Buğday

 HMS

 1,10

 1,50
Arpa

 HMS

 0,95

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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