Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.
09.10.2019 10:26
AFYONKARAHİSAR (AA) Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45,73 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 45,73
| 45,73
| Karkas et
| HTS
| 19,58
| 25,00
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA