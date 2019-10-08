Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28,00 liradan satıldı.
08.10.2019 10:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 28,00
| Buğday
| HMS
| 1,00
| 1,97
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,46
| Yağlık Ayçiçeği
| HMS
| 2,30
| 2,47
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA