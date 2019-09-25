Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 34-42 liradan satıldı.

25.09.2019 11:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 34-42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 34,00

 42,00
Karkas et

 HTS

 27,00

 32,00
Buğday

 HMS

 1,00

 1,52
Arpa

 HMS

 0,95

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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