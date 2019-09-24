Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 73,69 liradan satıldı.
24.09.2019 13:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 73,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 73,69
| 73,69
| Karkas et
| HTS
| 24,00
| 24,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,32
| Arpa
| HMS
| 1,21
| 1,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA