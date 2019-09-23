Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.
23.09.2019 15:28
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 42-91,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
| 91,05
| Karkas et
| HTS
| 34,54
| 34,54
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,20
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA