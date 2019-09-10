Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31,50-32,50 liradan satıldı.

10.09.2019 15:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 31,50-32,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 31,50

 32,50
Beyaz haşhaş

 HTS

 19,00

 19,00
Buğday

 HMS

 1,22

 1,40
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et