Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 20-31 liradan satıldı.

06.09.2019 14:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 20-31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS-G

 20,00

 31,00
Susam

 HTS

 14,34

 14,34
Buğday

 HMS

 1,20

 1,50
Arpa

 HMS

 1,15

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTS-G: Hazır Tacir Satış Tescili - Geç

Kaynak: AA
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