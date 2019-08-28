Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,80 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

28.08.2019 14:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,80 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 25,80

 28,50
Kırıntı et

 HTS

 20,00

 20,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,60
Arpa

 HMS

 1,10

 1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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