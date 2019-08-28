Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,80 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
28.08.2019 14:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25,80 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,80
| 28,50
| Kırıntı et
| HTS
| 20,00
| 20,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,60
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA