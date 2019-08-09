Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.

09.08.2019 10:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Dana eti
 HTS
 30,00
 32,00
Buğday
 HMS
 1,15
 1,70
Arpa
 HMS
 0,95
 1,38
Beyaz Haşhaş
 HMS
 18,30
 18,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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