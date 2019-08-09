Afyonkarahisar Ticaret Borsası

09.08.2019 10:26

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

30,00

32,00

Buğday

HMS

1,15

1,70

Arpa

HMS

0,95

1,38

Beyaz Haşhaş

HMS

18,30

18,30



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili