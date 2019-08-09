Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
09.08.2019 10:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 30,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,15
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 0,95
| 1,38
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 18,30
| 18,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA