Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 25,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 25,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Sığır eti
| HTS
| 24,50
| 25,75
| Karkas et
| HTS
| 25,25
| 34,00
| Kemiksiz et
| HTS
| 30,00
| 85,00
| Buğday
| HTS
| 1,25
| 1,65
| Arpa
| HTS
| 1,17
| 1,31
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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