Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 25,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

24,50

25,75

Karkas et

HTS

25,25

34,00

Kemiksiz et

HTS

30,00

85,00

Buğday

HTS

1,25

1,65

Arpa

HTS

1,17

1,31



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili