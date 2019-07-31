Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 25,75 liradan satıldı.

31.07.2019 16:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 24,50 lira, en yüksek 25,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi
 Satış şekli
 En düşük (TL)
 En yüksek (TL)
Sığır eti
 HTS
 24,50
 25,75
Karkas et
 HTS
 25,25
 34,00
Kemiksiz et
 HTS
 30,00
 85,00
Buğday
 HTS
 1,25
 1,65
Arpa
 HTS
 1,17
 1,31
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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