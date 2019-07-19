Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 25,50
| 35,00
| Kırıntı et
| HTS
| 18,00
| 18,00
| Buğday
| HTS
| 1,13
| 1,47
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,30
| Beyaz Haşhaş
| HMS
| 20,30
| 21,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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