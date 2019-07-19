Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25,50 lira, en yüksek 35,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

25,50

35,00

Kırıntı et

HTS

18,00

18,00

Buğday

HTS

1,13

1,47

Arpa

HMS

1,20

1,30

Beyaz Haşhaş

HMS

20,30

21,20



Kaynak: AA

HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili