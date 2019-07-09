Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana karkas kesim HMS30,7931,00
Ham ayçiçek yağıHTS5,195,19
Beyaz haşhaş HTS20,7920,79
Buğday HMS1,351,52
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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