Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı 30,79-31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana karkas kesim
|HMS
|30,79
|31,00
|Ham ayçiçek yağı
|HTS
|5,19
|5,19
|Beyaz haşhaş
|HTS
|20,79
|20,79
|Buğday
|HMS
|1,35
|1,52
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
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