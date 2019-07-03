Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|31,00
|33,00
|Sığır eti
|HTS
|20,00
|25,00
|Kırık buğday
|HTS
|1,29
|1,29
|Buğday unu
|HTS
|1,87
|1,98
Kaynak: AA
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