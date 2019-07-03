Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31-33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Dana etiHTS31,0033,00
Sığır etiHTS20,0025,00
Kırık buğday HTS1,291,29
Buğday unuHTS1,871,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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