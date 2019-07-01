Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21-31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Karkas et
|HTS
|21,00
|31,50
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|25,00
|Buğday
|HTS
|1,40
|1,40
|Arpa
|HTS
|1,30
|1,30
Kaynak: AA
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