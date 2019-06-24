Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Karkas et
|HTS
|25,50
|36,00
|Kemiksiz et
|HTS
|42,00
|94,90
|Nohut
|HTS
|4,40
|4,44
|Buğday unu
|HTS
|2,37
|2,85
Kaynak: AA
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