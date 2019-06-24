Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 25,50 - 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Karkas etHTS25,5036,00
Kemiksiz et HTS42,0094,90
Nohut HTS4,404,44
Buğday unu HTS2,372,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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