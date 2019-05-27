Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük
 En yüksek
Kemiksiz et HTS34,0040,00
Karkas et HTS26,0032,50
Buğday unu HTS1,901,90
YemHTS1,332,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA
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