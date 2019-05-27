Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 34-40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|34,00
|40,00
|Karkas et
|HTS
|26,00
|32,50
|Buğday unu
|HTS
|1,90
|1,90
|Yem
|HTS
|1,33
|2,40
Kaynak: AA
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