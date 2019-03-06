Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,0030,00
Sığır etiHTS23,0023,00
ArpaHMS1,001,20
Buğday HMS1,001,25
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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