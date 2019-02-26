Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 27,72 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|27,72
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,20
|1,20
|Buğday unu
|HTS
|1,60
|1,80
|Razmol
|HTS
|1,10
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA