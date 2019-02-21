Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Karkas et
|HTS
|24,00
|27,00
|Salam
|HTS
|12,74
|12,74
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,30
|Kırık buğday
|HTS
|0,95
|0,95
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA