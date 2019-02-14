Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 29,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|28,00
|29,25
|Sığır eti
|HTS
|21,50
|27,50
|Buğday
|HMS
|0,95
|1,36
|Arpa
|HMS
|0,90
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA