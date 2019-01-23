Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Dana eti
| HTS
| 26,00
| 28,00
| Sığır eti
| HTS
| 23,00
| 23,00
| Buğday
| HMS
| 0,90
| 1,30
| Arpa
| HMS
| 0,80
| 1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA