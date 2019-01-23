Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti

 HTS

 26,00

 28,00
Sığır eti

 HTS

 23,00

 23,00
Buğday

 HMS

 0,90

 1,30
Arpa

 HMS

 0,80

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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