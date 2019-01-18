Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 27,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 27,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|27,75
|Sığır eti
|HTS
|19,50
|25,00
|Düve eti
|HTS
|26,00
|27,00
|Kemiksiz et
|HMS
|32,00
|70,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|11,00
|11,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA