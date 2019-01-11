Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 26,95 lira, en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|26,95
|35,00
|Kemiksiz et
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,19
|1,24
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,20
|Arpa
|HTS
|1,19
|1,19
|Arpa
|HMS
|1,15
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA