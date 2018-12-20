Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,5027,50
Kemiksiz etHTS 37,0038,00
Karkas etHTS25,0029,00
BuğdayHMS 0,701,20
Arpa HTS0,850,85
Beyaz haşhaş HMS 12,8012,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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