Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,50
|27,50
|Kemiksiz et
|HTS
|37,00
|38,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|0,70
|1,20
|Arpa
|HTS
|0,85
|0,85
|Beyaz haşhaş
|HMS
|12,80
|12,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA