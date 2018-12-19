Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığırın canlı kilogramı 14,20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığırın canlı kilogramı 14,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sığır canlı HTS14,2014,20
BuğdayHMS 0,901,20
BuğdayHTS1,221,40
Kırık buğdayHTS 0,990,99
Buğday unuHTS1,361,98
ArpaHMS 0,801,15
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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