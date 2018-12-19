Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığırın canlı kilogramı 14,20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığırın canlı kilogramı 14,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Sığır canlı
|HTS
|14,20
|14,20
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,20
|Buğday
|HTS
|1,22
|1,40
|Kırık buğday
|HTS
|0,99
|0,99
|Buğday unu
|HTS
|1,36
|1,98
|Arpa
|HMS
|0,80
|1,15
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA