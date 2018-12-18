Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,25
|Buğday
|HTS
|1,15
|1,15
|Kırık buğday
|HTS
|0,70
|0,70
|Mısır
|HMS
|0,80
|0,80
|Arpa
|HMS
|0,80
|1,05
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA