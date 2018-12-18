Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kırıntı etin kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kırıntı et HTS20,0020,00
BuğdayHMS 0,901,25
BuğdayHTS1,151,15
Kırık buğdayHTS 0,700,70
Mısır HMS0,800,80
ArpaHMS 0,801,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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