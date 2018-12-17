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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 120,48 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 120,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Pastırma HTS53,00120,48
SalamHTS 42,3942,39
KavurmaHTS56,0070,50
BuğdayHMS 0,801,25
Kırık buğday HTS1,001,00
ArpaHMS 0,750,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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