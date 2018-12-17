Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 120,48 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında pastırmanın kilogramı en düşük 53 lira, en yüksek 120,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Pastırma
|HTS
|53,00
|120,48
|Salam
|HTS
|42,39
|42,39
|Kavurma
|HTS
|56,00
|70,50
|Buğday
|HMS
|0,80
|1,25
|Kırık buğday
|HTS
|1,00
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,75
|0,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA