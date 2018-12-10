Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|31,75
|Kemiksiz et
|HTS
|32,00
|73,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|14,00
|15,00
|Döner eti
|HTS
|30,00
|30,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili