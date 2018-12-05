Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı en düşük 4,75 lira, en yüksek 11 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı en düşük 4,75 lira, en yüksek 11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Piliç eti HTS4,7511,00
BuğdayHMS 0,801,20
ArpaHMS 0,871,05
Buğday unu HTS 1,66 1,90
KepekHTS0,901,07
YumurtaHTS 0,270,29
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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