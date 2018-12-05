Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı en düşük 4,75 lira, en yüksek 11 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı en düşük 4,75 lira, en yüksek 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Piliç eti
|HTS
|4,75
|11,00
|Buğday
|HMS
|0,80
|1,20
|Arpa
|HMS
|0,87
|1,05
|Buğday unu
|HTS
|1,66
|1,90
|Kepek
|HTS
|0,90
|1,07
|Yumurta
|HTS
|0,27
|0,29
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili