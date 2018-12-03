Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS30,0030,00
Karkas etHTS 18,0029,00
Kırıntı et HTS 20,0022,00
BuğdayHMS 0,90 1,25
ArpaHMS0,801,10
Buğday unuHTS 0,991,98
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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