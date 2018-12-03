Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|30,00
|30,00
|Karkas et
|HTS
|18,00
|29,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|22,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,25
|Arpa
|HMS
|0,80
|1,10
|Buğday unu
|HTS
|0,99
|1,98
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili