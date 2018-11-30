Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 31,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Dana eti
|HTS
|31,50
|31,50
|Sığır eti
|HTS
|20,00
|24,50
|Kemiksiz et
|HTS
|36,50
|74,75
|Karkas et
|HTS
|29,50
|29,50
|Kuzu eti
|HTS
|40,00
|47,00
|Buğday
|HMS
|0,89
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili