Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Sığır eti
|HTS
|20,75
|21,25
|Kemiksiz et
|HTS
|32,50
|74,00
|Karkas et
|HTS
|23,00
|30,00
|Kırıntı et
|HTS
|16,00
|19,25
|Döner eti
|HTS
|30,00
|30,00
|Buğday
|HMS
|0,95
|1,10
|Arpa
|HMS
|0,98
|1,05
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili