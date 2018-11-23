Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Sığır eti HTS20,7521,25
Kemiksiz etHTS 32,5074,00
Karkas et HTS 23,0030,00
Kırıntı etHTS 16,00 19,25
Döner etiHTS 30,00 30,00
BuğdayHMS 0,95 1,10
Arpa HMS 0,98 1,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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